У ПФТС прогнозують збільшення до кінця року попиту на валютні облігації

До кінця 2012 року слід чекати зростання попиту в Україні на валютні облігації у зв'язку з девальваційними очікуваннями серед інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час щорічного Українського облігаційного конгресу член правління Фондової біржі ПФТС Ігор Селецький.

За його словами, попит на валютні облігації буде пов'язаний з тим, що «вся країна готується до девальвації гривні після виборів».

«Треба якось хеджуватись від того, що гривня впаде», - відзначив І.Селецький.

Як відзначив під час конгресу аналітик ВТБ Банк Україна Микита Михайличенко, девальвація гривні швидше за все відбудеться, і за його оцінками становитиме приблизно 20% нинішнього валютного курсу – до 9,5 грн за 1 дол.