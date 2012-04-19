ДТЕК перерахував державі 660,1 млн. грн за 50% акцій "Дніпрообленерго"

Енергохолдинг ДТЕК перерахував державі всю суму у розмірі 660,1 млн. грн за придбаний ним 50%-й держпакет акцій ПАТ "Дніпрообленерго" Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, підчас приватизаційного конкурсу 17 квітня ФДМУ визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету "Дніпрообленерго".

Під час аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Дніпрообленерго" - DTEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - було проведено 10-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку 6 млн. грн., в результаті чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 50% "Дніпрообленерго" найвищу ціну у 660 млн. 100 тис. грн., що на 60 млн. 100 тис. більше його початкової ціни (600 млн. грн - УНІАН).

Початкова вартість пакету 50% “Дніпрообленерго”, що виставляється на продаж, становила 600 млн. грн.

У цілому вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови були ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» – найбільша енергозабезпечуюча компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» до приватизації належало державі, 15,9% – компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2011 рік з прибутком 43,336 млн. грн.