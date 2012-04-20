Sony купує EMI за 2,2 млрд дол. і стає найбільшим у світі власником авторських прав

Єврокомісія схвалила придбання консорціумом компаній під керівництвом Sony британського музичного музичного лейблу EMI, повідомляє Reuters. Сума операції оцінюється в 2,2 мільярда доларів.

Операція була схвалена після того, як Sony погодилася продати права на видання чотирьох музичних каталогів - Virgin UK, Virgin Europe, Virgin US і Famous Music UK. Ці каталоги включають альбоми, зокрема, Роббі Вільямса та Ленні Кравіца.

Після завершення операції Sony стане найбільшим у світі власником авторських прав. Про майбутнє ппридбання стало відомо в листопаді.

Лейбл EMI був заснований у 1931 році і випускав пластинки Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones, Radiohead, Coldplay та багатьох інших.