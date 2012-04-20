Настрої гравців фондових ринків зараз навряд чи можна назвати оптимістичними - експерт

Настрої гравців фондових ринків у даний час навряд чи можна назвати оптимістичними.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, незважаючи на невелику порцію оптимізму, пов'язану з чутками про пом'якшення монетарної політики в Китаї (що позитивно позначилося на акціях сировинного сектора), американським фондовим індексам все ж таки не вдалося завершити зростанням четвер, 19 квітня. «У результаті штурм рівнів опору було провалено і індекс S&P 500 наблизився до того, щоб сформувати конфігурацію «голова-плечі». Це означає, що шанси на зниження глобальних ринків різко підвищилися», - наголосив аналітик.

Як вважає П.Ільяшенко, слід також звернути увагу на динаміку акцій компанії Apple, які після жвавого відскоку вгору повернулися до мінімальних рівнів середини березня (нижче за 600 доларів за акцію). До того ж американська економіка продовжує помірно засмучувати. Так, індекс ділової активності ФРБ Філадельфії знову виявився гіршим за очікування вже третій місяць поспіль.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 19 квітня, зріс на 0,05% - до 1412,96 пункта. Загальний обсяг торгів становив 99 млн. грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,42% - до 536,85 пункта. Загальний обсяг торгів становив 43,5 млн. грн.