Індекс Української біржі підвищився на 0,77%, індекс ПФТС знизився на 0,43%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 20 квітня, підвищився на 0,77% - до 1423,83 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 83,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 38,8 млн грн, на терміновому ринку - 45 млн грн.

Лідерами підвищення на Українській біржі серед паперів, які активно торгуються, стали акції «Райффайзен Банку Аваль» (підвищилися на 1,60%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 20 квітня знизився на 0,43% - до 534,53 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 174 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 147,6 млн грн, на облігації підприємств - 25,6 тис. грн., на акції - 0,8 млн грн.