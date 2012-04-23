Польський WIG20 почав тиждень зниженням

Варшава. Головний індикатор варшавського фондового ринку WIG20 на відкритті торгів у понеділок просів на 0,42% після піввідсоткового мінуса на закритті у п'ятницю, 20 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські «блакитні фішки», які почали день на рівні 2212,52 пункта, за першу годину торгів просіли нижче за 2,2 тис. пунктів.

На негативній території почали торги також індекс широкого ринку WIG (-0,45%) і індикатор середніх компаній mWIG40 (-0,78%).

До 9:51 основні індикатори польського ринку втрачали більш як 1% при обігу на всьому ринку на близько 20 млн. доларів.