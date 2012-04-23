Індекс UX минулого тижня зріс на 1,6% - експерти

Індекс UX за підсумками минулого тижня зріс на 1,6%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» у своєму огляді.

За їхніми словами, українські компанії продовжать публікацію річних звітів, і згідно з законом усі ПАТ повинні зробити це до 30 квітня. З ліквідних паперів на поточному тижні відбудуться збори по шести з них.

Як відзначають аналітики, падіння котирувань Центрального ГЗК (-9,5%) на Українській біржі у п'ятницю, 20 квітня, було пов'язанн із закриттям реєстру акціонерів для виплати дивідендів. При цьому Північний ГЗК (+2%) продовжив зростати у зв'язку з пізнішим терміном відсічення реєстру. Полтавський ГЗК (+3,5%) зріс на очікуваннях дивідендів 1,8 грн/акція, або 10% дивідендної прибутковості. Збори акціонерів компанії призначені на 27 квітня. «Мілкіленд» у 2011 році скоротив чистий прибуток на третину, що виявилося в рамках очікувань.

За інформацією аналітиків, основне зростання індексу UX у п'ятницю припало на останню хвилину торгів, коли акцептувалися котирування продажу «Центренерго» (+0,8%). Значно зросли акції «Мотор Січі» (+1,2%), «Азовсталі» (+1,5%) і «Райффайзен Банку Аваль» (+1,6%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 20 квітня, підвищився на 0,77% - до 1423,83 пункта. Загальний обсяг торгів становив 83,9 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,43% - до 534,53 пункта. Загальний обсяг торгів становив 174 млн. грн.