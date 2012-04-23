Індекс Української біржі знизився на 1,81%, індекс ПФТС - на 0,05%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 23 квітня, знизився на 1,81% - до 1398,12 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 180 млн грн, з них на фондовому ринку - 144 млн грн, на терміновому ринку - 35,9 млн грн.

Лідерами підвищення на Українській біржі серед паперів, які активно торгуються, стали акції «Донбасенерго» (знизилися на 4,28%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 23 квітня знизився на 0,05% - до 534,24 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 95,9 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 93 млн грн, на облігації підприємств - 1,7 тис. грн., на акції - 1 млн грн.