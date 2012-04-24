Індикатори азійських бірж торгуються в мінусі на новинах з Європи

Більшість індикаторів фондових майданчиків Азійсько-Тихоокеанського регіону торгуються в мінусі під вівторок на тлі новин про відставку нідерландського прем'єр-міністра і негативної економічної статистики з Іспанії.

Японський Nikkei Stock Average 225 вже знизився на 0,89% - до 9456,97 пункту, ширший TOPIX опустився на 0,73% і склав 803,59 пункту. Південнокорейський KOSPI торгувався в мінусі на 0,81% і становив 1956,60 пункту. Сінгапурський Straits Times Index зріс на 0,33% і досяг 2972,16 пункту. Індекс материкового Китаю Shanghai Composite втратив 1,4%, склавши 2355,17 пункту. Гонконгський Hang Seng зменшився на 0,32% і склав 20559,10 пункту. Австралійський S & P/ASX 200 підвищився на незначні 0,01% - до 4430,80 пункту.

Напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подав королеві прохання про відставку після того, як невдачею завершилися переговори з опозицією щодо бюджету на 2013 рік та заходів подолання економічних проблем, передає РІА "Новини" з посиланням на Bloomberg.

З песимізмом були сприйняті статдані з Іспанії, згідно з якими ВВП країни в першому кварталі 2012 року скоротився на 0,4%, в порівнянні з останнім кварталом 2011 року. У четвертому кварталі спад ВВП країни склав 0,3%, що означає початок технічної рецесії в країні.

Nikkei 225 (Nikkei 225 Stock Average) - основний індекс Токійської фондової біржі, що обчислюється як проста середня арифметична ціна акцій 225 компаній першої секції біржі, які найактивніше торгуються.

TOPIX - один з ключових японських фондових індексів, що розраховується як середнє арифметичне зважене за ринковою капіталізацією цін акцій компаній, що належать до першого сегменту Токійської фондової біржі (компанії з великою капіталізацією).

KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) - основний індекс фондової біржі Сеулу, розрахунок якого включає в себе всі компанії, чиї акції торгуються на біржі.

Straits Times Index - головний індикатор фондової біржі Сінгапуру, який базується на курсах акцій 30 промислових компаній.

S & P/ASX 200 - головний фондовий індекс Сіднейської біржі, який складається з акцій 200 компаній, які найбільше торгуються на майданчику.

Hang Seng (Hang Seng Index, HIS) - основний індекс фондової біржі Гонконгу, чутливий до найменших коливань економіки на материковому Китаї. Обчислюється як середнє зважене за капіталізацією значення цін акцій 34 найбільших акціонерних компаній Гонконгу.

SSE Composite (Shanghai Stock Exchange Composite Index) - основний індекс Шанхайської фондової біржі, що розраховується за щоденними значеннями цін всіх акцій, що торгуються в котирувальних листах А і В біржі.