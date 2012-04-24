Експерти: слабкі показники ділової активності єврозони призвели до падіння ринків акцій

Слабкі показники ділової активності (PMI) єврозони призвели до падіння фондових індексів у понеділок, 23 квітня.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ».

Як підкреслюють аналітики, PMI єврозони у квітні впав значно нижче очікувань (49,3) - до рівня 47,4 з 49 в березні. На падіння ринків в понеділок вплинула і невизначеність, пов'язана з виборами президента Франції. Крім того, інвестори побоювалися, що відхід у відставку уряду Нідерландів призведе до посилення політичних ризиків Європи. Індекс S & P 500 у понеділок впав на 0,8%, Stoxx 600 - на 2,3%.

Аналітики відзначають, що український індекс UX в понеділок знизився «в ногу» зі світовими ринками. «Укрсоцбанк» (+0,5%) виявився єдиною фішкою індексного кошика Української біржі, яка продемонструвала зростання. Акціонери банку 20 квітня вирішили подвоїти статутний фонд і викупити акції у незгодних з даним рішенням акціонерів за ціною 0,22 грн., що надало підтримку котируванням.

За інформацією аналітиків, найбільше падіння на Українській біржі в понеділок зазнали енергофішкі: «Донбасенерго» (-4,3%) і «Центренерго» (-3,1%), хоча рішення НКРЕ збільшити тарифи на електроенергію є позитивним для теплових енергокомпаній, оскільки призведе до зростання їх доходів. «Укрнафта» (-0,5%) виявилася останньою з компаній, що опублікували фінрезультати за 2011 рік.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 23 квітня, знизився на 1,81% - до 1398,12 пункту. Загальний обсяг торгів склав 180 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 23 квітня знизився на 0,05% - до 534,24 пункту. Загальний обсяг торгів склав 95,9 млн грн.