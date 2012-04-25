Рада директорів ММВБ-РТС після травневих свят може звільнити IT-керівництво біржі

Рада директорів об'єднаної російської біржі ММВБ-РТС після травневих свят прийме кадрові рішення щодо IT-керівництва у зв'язку з великим технічним збоєм, який зупинив торги на 4:00, повідомив агентству «Прайм» голова ради директорів ММВБ-РТС Сергій Швецов.

«Рада директорів біржі буде після травневих, тоді й вирішимо», - сказав Швецов.

Відповідаючи на питання про можливі звільнення та заходи адміністративного впливу щодо IT-керівників біржі він сказав: «Я думаю, це неминуче».

При цьому він уточнив, що мова не йде про вище керівництво біржі.

Федеральна служба з фінансових ринків (ФСФР) напередодні рекомендувала керівництву біржі прийняти адміністративні заходи щодо керівних співробітників, відповідальних за роботу інформаційно-технологічного комплексу біржі.

У понеділок ввечері, 23 квітня, відбувся технічний збій, і в 17.56 мск біржа призупинила торги в основному секторі фондового ринку. Торги були відновлені о 21.50, сесія тривала до 22.10 мск і завершилася зниженням торгів на 2,58%. Причиною зупинки роботи біржі став програмно-апаратний збій у системі забезпечення резервування центральної ланки торгово-клірингової системи.