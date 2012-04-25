Вчора склався сприятливий день для вкладень у ризикові активи - експерти

Вчора склався сприятливий день для вкладень у ризикові активи.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ».

За словами аналітиків, індекс Stoxx 600 у вівторок, 24 квітня, зріс на 1%, S&P 500 – на 0,4%. Сильна звітність Apple, яка була опублікована після закриття американської сесії, підняла азіатські ринки сьогодні. Позитивна статистика щодо ринку нерухомості США також сприяла зростанню акцій. Основною подією сьогодні очікується рішення комітету з процентних ставок (FOMC), за яким послідує конференція голови ФРС США Бена Бернанке. Очікується, що ставки не зміняться і перебуватимуть на мінімальних рівнях аж до кінця 2014 року.

За словами аналітиків, на тлі зростання світових індексів український UX у вівторок виглядав слабо і закрився зниженням на 0,14%. Падіння «Мотор Січі» (-1,2%) було частково компенсоване зростанням Авдєєвського КХЗ (+2%), який у 2012 році має намір одержати 480 млн. грн прибутку проти збитку 260 млн. в 2011 році. З 2007 року підприємство одержало чистий прибуток тільки один раз - у 2008 році 804 млн. грн. Заява компанії про одержання прибутку в поточному році повинно викликати принаймні спекулятивний попит на акції, які торгуються на 3-річних мінімумах.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 24 квітня, знизився на 0,14% - до 1396,20 пункта. Загальний обсяг торгів становив 82 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,60% - до 531,05 пункта. Загальний обсяг торгів становив 265,6 млн. грн.