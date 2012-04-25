Український фондовий ринок знову знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 квітня, знизився на 0,10% - до 1394,86 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 90,2 млн грн, із них на фондовому ринку - 42,4 млн грн, на терміновому ринку - 47,8 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Авдіївського КХЗ (-1,04%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 25 квітня знизився на 0,16% - до 530,21 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 874 млн грн, при цьому на державні облігації припало 868,6 млн грн, на облігації підприємств - 1 млн грн, на акції - 2 млн грн.