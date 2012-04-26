Київ цього року здійснить внутрішніх запозичень на 3,5 млрд грн

Київ має намір цього року здійснити внутрішнє запозичення на суму 3,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення розглядався сьогодні на сесії Київради, а також внутрішнє запозичення передбачено внесеними сьогодні змінами до бюджету Києва на поточний рік.

За ці зміни до бюджету столиці проголосували 76 зі 103 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Із зазначеної суми запозичення 1,1 млрд грн планується спрямувати на погашення боргів комунальних підприємств міста та підготовку до Євро-2012; 2,4 млрд грн – на погашення єврооблігацій у сумі 250 млн доларів, які були випущені ц 2007 році і термін погашення яких закінчується в листопаді поточного року.

Водночас проект рішення про здійснення внутрішнього запозичення на прохання КМДА був знятий з розгляду сьогоднішнього засідання сесії.

Як пояснив начальник Головного фінансового управління КМДА Володимир Репік, для здійснення запозичення необхідно погодження Міністерства фінансів, і КМДА направила туди усі необхідні документи.

За його словами, на цей час достатньо внести зміни до бюджету, а безпосередньо рішення про дозвіл на здійснення запозичень від депутатського корпусу можна прийняти на наступному засіданні Київради.