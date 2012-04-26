Український фондовий ринок сьогодні зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 26 квітня, зріс на 0,21% - до 1397,75 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 80 млн грн, з них на фондовому ринку - 28 млн грн, на терміновому ринку - 52 млн грн.

Лідерами зростання на Українській біржі серед паперів, які активно торгуються, стали акції «Укрнафти» (+2,04%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 26 квітня піднялася на 0,11% - до 530,81 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 796 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 794 млн грн, на акції - 2 млн грн.