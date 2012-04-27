Експертів дивують «таємничі покупці» п'ятирічних ОВДП

На останньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) попит на середньострокові облігації, як і очікувалося, був відсутній, при цьому дивують покупці п'ятирічних ОВДП, - коментує результати вчорашнього аукціону спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Він зазначив, що ринок втримав кордон прибутковості на рівні 14%. Мінфін задовольнив всі чотири подані заявки, при цьому жодна з них не була розташована нижче 14%.

«Мінфін не зміг встояти перед спокусою залучити 507 млн грн на останньому аукціоні в квітні. За середньостроковими облігаціями передбачувано попиту не було. У той же час продовжують дивувати таємничі покупці п'ятирічних паперів» - говорить С.Фурса.

Зокрема, Мінфін знову задовольнив одну заявку на п'ятирічні ОВДП, подану з прибутковістю в 14,3%, що дозволило залучити близько 190 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України 26 квітня від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 699,7 млн грн.

Довідка УНІАН. За січень-березень п.р. за результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло 10,6 млрд грн, 534,4 млн дол і 205,2 млн евро.