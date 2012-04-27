«Укртелеком» розмістить облігації серій N, O, P, Q на загальну суму 600 млн. грн

Компанія «Укртелеком» ухвалила рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій серій N, O, P, Q на загальну суму 600 млн. грн.

Про це повідомляється у звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно зі звітом, «ухвалено рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій, а саме: облігації іменні процентні звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії N, O, P, Q.

Кількість облігацій, які буде емітовано, за серіями становить: облігації серії N - 2 000 штук; серії O - 2 000 штук; серії P - 4 000 штук; серії Q - 4 000 штук; загальна кількість облігацій - 12 000 штук. Номінальна вартість облігацій кожної серії становитиме 50 тис. грн.

Загальна номінальна вартість облігацій за кожною серією, відповідно, становитиме: серії N – 100 млн. грн; серії O – 100 млн. грн; серії P – 200 млн. грн; серії Q – 200 млн. грн; загальна номінальна вартість облігацій всіх серій становитиме 600 млн. грн.

У звіті вказано, що метою випуску облігацій є залучення коштів на забезпечення надійної експлуатації і підвищення ефективності наявної телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережевої інфраструктури, а саме: розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських Ethernet-кілець; модернізацію оптичної магістральної мережі (DWDM), продовження робіт з перебудови зонових мереж; проведення робіт з модернізації центральних і регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,6 млн. абонентів), компанія також надає послуги Інтернет і мобільного зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Чистий збиток «Укртелекому» за 2011 рік становив майже 136,6 млн. грн. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) у 2011 році становив 8039,6 млн. грн. Кількість співробітників компанії – 63,3 тис. чол.