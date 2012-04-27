Український фондовий ринок сьогодні знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 27 квітня, знизився на 0,40% - до 1392,14 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 65,2 млн грн, із них на фондовому ринку - 36,2 млн грн, на терміновому ринку - 29 млн грн.

Лідерами падіння на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції «Укрнафти» (-2,00%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 27 квітня впав на 0,13% - до 530,10 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 640 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 637,1 млн грн, на акції - 1,2 млн грн.