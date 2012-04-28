Дві українські агрокомпанії можуть провести IPO на ВФБ на загальну суму 100 млн дол

Варшава. Дві агропромислові компанії з України цього року можуть провести первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі, намагаючись залучити по 50 млн доларів кожна.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив керуючий директор компанії Dragon Capital Дмитро Тарабакін під час інвестиційної конференції, організованої Варшавською фондовою біржею у Варшаві 26-27 квітня.

"Є 1-2 компанії, зростання яких обмежене їхнім капіталом. Вони можуть прийняти умови, які складуться на ринку, і спробувати зробити лістинг у Варшаві", - сказав він.

Співрозмовник агентства додав, що ці компанії раніше не оголошували про намір провести IPO і не починали процедур до його підготовки.

Він назвав ці компанії "хорошими і зрозумілими" для інвесторів у Польщі, зауваживши, що вони зможуть продати свої папери в разі надання "як мінімум 20% дисконту" до оцінки схожих на них українських сільгоспкомпаній компаній, як вже котируються на ВФБ.

"Це те, що ми бачимо", - сказав Д.Тарабакін, не виключивши, що розміщень може бути більше.

Представник Dragon Capital зазначив, що ці IPO швидше за все можуть відбутися або напередодні парламентських виборів в Україні, або вже після них.