ВФБ цього року чекає IPO до 10 компаній з України

Варшава. Варшавська фондова біржа в поточному році чекає первинного розміщення акцій на своєму майданчику близько 15 іноземних компаній, зокрема до 10 компаній з України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник директора департаменту із ВФБ Роберт Квятковський в ході інвестиційної конференції у Варшаві, організованої цього тижня Варшавською фондовою біржею.

"10 компаній, які зараз хочуть вийти на Варшавську біржу, - це не перебільшена цифра", - сказав він.

Співрозмовник агентства відзначив, що терміни розміщення залежатимуть головним чином від ринкової ситуації, і висловив припущення, що у першому півріччі, скоріш за все, IPO компаній з України не буде.

"Мені здається, що поточна оцінка ринку не до кінця відповідає бажанням компаній", - відзначив Р.Квятковський.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році первинне розміщення акцій на ВФБ провели 5 компаній з України і ще одна провела приватне розміщення на альтернативному майданчику NewConnect після трьох IPO у 2010 році.

Першою українською компанією, яка розмістила акції на ВФБ, стала "Астарта" - у 2006 році. За нею в 2007 році послідував "Кернел", який минулого року ввійшов до списку "блакитних фішок".

Довідка УНІАН. На головному майданчику створеної в 1991 році Варшавської біржі в квітні поточного року котирувалися папери близько 340 компаній, зокрема 40 закордонних. На 26 квітня капіталізація всіх компаній (без альтернативного майданчика) становила понад 210 млрд доларів, зокрема закордонних компаній - близько 65 млрд доларів.

ВФБ з травня 2011 року розраховує індекс українських компаній WIG-Ukraine.

Довідка:Публічні розміщення акцій компаній України на зарубіжних біржах