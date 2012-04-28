Янукович підписав закон про зняття заборони на приватизацію ТЕЦ

Президент Віктор Янукович підписав Закон № 4649-VI «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Про це повідомляє сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому даний закон. За дане рішення проголосувало 243 народних депутата із 395 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення через залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду чи концесію.

Законом внесено зміни до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Всього таких об’єктів 14.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.