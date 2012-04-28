Індекс Української біржі сьогодні виріс, ПФТС - знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у суботу, 28 квітня, підвищився на 0,50% - до 1399,14 пункту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 44 млн грн, із них на фондовому ринку - 32,2 млн грн, на терміновому ринку - 12 млн грн.

Лідерами зростання на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції «Донбасенерго» (зросли на 3,21%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 28 квітня знизився на 0,43% - до 527,84 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 63 млн грн, при цьому на державні облігації припало 56,9 млн грн, на акції - 4,6 млн грн.