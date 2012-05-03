Янукович підписав закон про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 4650-VI «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Верховна Рада ухвалила Закон «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», який передбачає, що особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження у державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Крім того, особливістю є встановлення на строк до трьох років з дня завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження і мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Мораторій не застосовується до рішень про виплату зарплати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також до рішень про стягнення заборгованості за електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу; переоформлення на покупця (інвестора) об’єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення аукціону.

До об’єктів приватизації належать вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси; шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси; розрізи як єдині майнові комплекси; акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Закон визначає, що порядок проведення аукціону з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств затверджується Кабінетом міністрів України.

Переможцем аукціону визнається учасник, який у ході проведення аукціону запропонував найвищу ціну за об’єкт приватизації та підписав узгоджений суб’єктами приватизації договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій акціонерного товариства.

У разі, якщо аукціон не відбувся через відсутність покупців, державний орган приватизації оголошує аукціон удруге із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 30%.

У разі, якщо аукціон повторно не відбувся через відсутність покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 30%, державний орган приватизації оголошує аукціон утретє із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 50%.

У разі ж, якщо аукціон не відбувся через відсутність покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 50%, об’єкт приватизації передається для продажу на інвестиційному конкурсі.

Переможцем інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств визнається учасник, який запропонував найбільшу величину приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, виражену у грошовому еквіваленті, та підписав узгоджений суб’єктами приватизації договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій акціонерного товариства.

У випадку невиконання покупцем інвестиційного плану, а також умов договору купівлі-продажу орган приватизації має право розірвати укладений договір купівлі-продажу в порядку та на умовах, передбачених законом про приватизацію державного майна.

Вартість об’єктів приватизації визначається згідно з методикою, затвердженою Кабінетом міністрів, з урахуванням особливостей приватизації таких об’єктів, визначених цим законом.

При цьому вартість промислових запасів корисних копалин не враховується.

Вартість об’єкта приватизації включає залишкову вартість спеціальних дозволів на видобування корисних копалин за умови безоплатної передачі покупцю (інвестору) цих дозволів.

З метою недопущення банкрутства вугледобувних підприємств і збереження сировинної бази металургійного та енергетичного комплексів з моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства до моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств.

На строк до трьох років з моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження і мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.