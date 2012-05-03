Українська компанія планує розмістити на ВФБ облігації на 50 млн дол.

Одна з українських компаній планує незабаром вийти на Варшавську фондову біржу (майданчик для розміщення облігацій Catalyst - УНІАН) з розміщенням своїх облігації на загальну суму близько 50 млн доларів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник Варшавської фондової біржі (ВФБ) Роберт Квятковський під час інвестиційної конференції у Варшаві, організованій минулого тижня ВФБ.

"Зараз є один серйозний проект, я думаю, він уже дуже близький до завершення", - зазначив він.

При цьому Р.Квятковский відмовився уточнити назву компанії, відзначивши, що мова йде про компанію, цінні папери якої вже котируються на Варшавській біржі.

Нагадаємо, ринок облігацій Catalyst запущений у 2009 р., працює на платформі ВФБ.