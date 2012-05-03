Індекс Української біржі знизився на 1,79%, індекс ПФТС - на 0,44%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 3 травня, знизився на 1,79% - до 1374,04 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 63 млн грн, з них на фондовому ринку - 35,5 млн грн, на терміновому ринку - 27,7 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції «Донбасенерго» (знизилися на 4,22%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 3 травня знизився на 0,44% - до 525,53 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 37 млн грн.