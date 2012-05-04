"Аркадія Плаза" і «Перший лікеро-горілчаний завод» повернуто державі

Вищий господарський суд України задовольнив скаргу прокуратури Одеської області і скасував постанову Апеляційного господарського суду Одеської області, який раніше визнав за приватною фірмою "Аркадія" право власності на будівлі і споруди рекреаційно-ділового комплексу "Аркадія Плаза".

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, уточнивши, що цим судовим рішенням «приватизація майнового комплексу колишнього одеського санаторію "Примор'я" на вул. Посмітного площею майже 3,3 тис кв. метрів тепер визнана незаконною».

Також судом задоволений позов облпрокуратури про розірвання договору з приватним підприємством про оренду цілісного майнового комплексу підприємства «Перший лікеро-горілчаний завод».

Крім того, суд визнав порушення орендарем – приватним акціонерним товариством «Оверлайн» – вимог закону і умов договору про своєчасність і повноту плати за оренду. І зобов'язав орендаря сплатити майже 200 тис грн як заборгованість за користування державним майновим комплексом.