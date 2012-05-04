DTEK Holdings Ltd придбала 45% акцій «Крименерго» за 256,1 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «Крименерго».

Як передає кореспондент УНІАН, в ході аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета «Крименерго» - DTEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", що відбулися сьогодні, 4 травня, - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 2 млн. 500 тис. грн, в резултаті чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 45% «Крименерго» найвищу ціну в 256 млн. 100 тис. грн., що на 10 млн. 100 тис. більше його початкової ціни (246 млн. грн - УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 45% «Крименерго» 246 млн. 100 тис. грн, другий учасник конкурсу ТзОВ "Луганське енергетичне об'єднання" запропонувало за пакет, що приватизовувався, 246 млн. 50 тис. грн.

Нагадаємо, до участі в конкурсі з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «Крименерго» були допущені DTEK Holdings Ltd і ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

Усього на участь у конкурсі з продажу 45% «Крименерго» було подано дві заявки.

Початкова вартість 45% «Крименерго» пакета, що виставлявся на продаж, становила 246 млн. грн.

В цілому вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови були ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній. Покупець серед іншого мав погасити заборгованості за придбану електроенергію згідно з угодами з ДП «Енергоринок», забезпечити спрямування коштів на виконання інвестиційних програм, не створювати заборгованості перед працівниками підприємства тощо.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» (Сімферополь) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн, номінал акції – 0,25 грн.

12,49% акцій наприкінці 2010 року сконцентрувало ТОВ «ДТЕК» (м. Донецьк).

DTEK Holdings Limited (Кіпр) є керуючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, що входить, у свою чергу, до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).