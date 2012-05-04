Фондовий ринок Польщі почав п'ятницю зниженням

Варшава. Основні індекси Варшавської фондової біржі почали останній день торгів на негативній території, але вище рівнів початку тижня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, "блакитні фішки" відкрилися 0,31% мінусом на рівні 2218,98 пунктів на тлі 0,12% зниження індикатора всього ринку WIG.

Індекс середніх компаній mWIG40 втратив на відкритті 0,59%.

За першу годину торгів більшість головних індикаторів посилили падіння, котирувалися в межах 0,4-0,6%.

Винятком став mWIG40, що скоротив мінус до близько 0,1%.

Обсяг торгів становив на початку дня близько 40 млн доларів.