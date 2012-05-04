Facebook встановила діапазон ціни акції для IPO в розмірі від 28 до 35 дол

Найбільша у світі соціальна мережа Facebook встановила діапазон цін для проведення IPO в розмірі від $ 28 до $ 35 за один цінний папір, пише видання BusinessWeek.

Таким чином, компанія оцінюється в суму від $ 85 млрд до $ 95 млрд. Спочатку оцінка компанії становила $ 75-100 млрд. Розміщення акцій соцмережі, яке відбудеться в найближчі тижні, буде найбільшим IPO серед інтернет-компаній.

Ціни не будуть остаточними, поки Facebook не подасть необхідні документи для розміщення.

Як стало відомо в середу, Facebook планує провести road show вже наступного тижня, а початок IPO заплановано на 18 травня. Розміщення планується на біржі NASDAQ, передає «Газета.Ru».