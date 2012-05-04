WIG-Ukraine втратив у квітні майже 3%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі (ВФБ) WIG-Ukraine закінчив торги квітня 2,8% мінусом, закрившись на мінімальному рівні з початку лютого поточного року в районі 775 пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, падіння українського індексу минулого місяця можна зіставити з мінусом більшості головних індикаторів варшавського ринку, які втратили від 2 до 3,5%.

Найбільше у квітні втратили індекси середніх і невеликих компаній на тлі 2% мінуса "блакитних фішок" і 2,4% зниження індикатора широкого ринку WIG.

Серед десяти українських компаній, що входять в національний індекс, лідерами падіння минулого місяця стали виробник акумуляторів Westa (-23,4%), сільськогосподарський Agroton (-20,7%) і вугледобувна компанія Sadovayа (-17,6%).

Папери інших емітентів з України подешевшали в межах 2-9%.

У квітні зуміли збільшити капіталізацію тільки найбільша українська компанія на ВФБ Kernel (+2,4%) і Milkiland (+8,1%).

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, який досяг свого мінімального значення в грудні минулого року на рівні 650 пунктів, а за перші два місяці поточного року додав 16,5%, закінчив березень 3,6% мінусом.

Довідка УНІАН. Запущений в травні минулого року з базових 1000 пунктів, український індекс досяг свого максимального значення на рівні 999,75 пункту на початку червня. Минулого року в місячному вираженні український індекс зріс у травні (+8,6%), липні (+0,8%) і жовтні (+2,1%), а найбільше його падіння було зафіксовано в серпні і листопаді (близько 10%).