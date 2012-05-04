ФДМУ у 2012-2013 рр. виставить на продаж 22,4% "АероСвіту"

Фонд державного майна України має намір у 2012-2013 рр. виставити на продаж 22,394% держпакет акцій авіакомпанії "АероСвіт".

Про це йдеться в наказі Фонду № 528, обнародуваному у "Відомостях приватизації" від 2 травня ц.р.

ФДМУ також планує виставити на продаж 41,73% "Укртранслізингу" номінальною вартістю 551,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" заснована в 1994 році, базується в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 34 країни. Оперує флотом у складі 28 повітряних суден виробництва компанії Boeing. Також використовує літаки перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» — найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної і сільськогосподарської техніки.

Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» — 49,9584% акцій, Фонд державного майна України - 44,36% акцій, Корпорація «Міжрегіональний Промисловий Союз» — 2,3267% акцій, а також інші фізичні особи.