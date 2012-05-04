Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 1,79%, індекс ПФТС - на 0,91%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 4 травня, знизився на 1,79% - до 1349,43 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 72 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,6 млн грн, на терміновому ринку - 43,7 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції Єнакіївського метзаводу (знизилися на 2,95%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 4 травня знизився на 0,91% - до 520,73 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 196 млн грн, при цьому на державні облігації припало 97,9 млн грн, на облігації підприємств - 98 млн грн.