ДТЕК перерахувала всю суму - 256,1 млн грн - за придбаний 45% держпакет "Крименерго"

Енергохолдинг ДТЕК перерахував усю суму в розмірі 256,1 млн грн за придбаний у п'ятницю, 4 травня, на приватизаційному конкурсі 45% держпакет ПАТ "Крименерго", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Таким чином, як зазначили у ФДМУ, загальний обсяг надходжень від приватизації з початку року склав 5,05 млрд грн.

Нагадаємо, річний план надходжень від приватизації за 2012 р. складає 10 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у ході аукціонних торгів, що відбулися 4 травня між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета «Крименерго» - керуючої компанії енергохолдингу ДТЕК - DTEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 2 млн 500 тис. грн, внаслідок чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 45% «Крименерго» найвищу ціну в 256 млн. 100 тис. грн, що на 10 млн 100 тис. більше за його початкову ціну (246 млн грн - УНІАН).

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» (Сімферополь) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» складає 43 млн 241,88 тис. грн, номінал акції – 0,25 грн.