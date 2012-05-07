НКЦПФР ініціює нові вимоги до емітентів для запобігання обігу фіктивних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів», який повинен запобігти обігу цінних паперів і похідних (деривативів) емітентів, що відповідають ознакам фіктивності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

За словами директора департаменту аналізу, стратегії і розвитку законодавства НКЦПФР Максима Лібанова, даний законопроект передбачає удосконалення та деталізацію повноважень комісії щодо встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів або похідних (деривативів). Крім того, за його словами, комісія приділила належну увагу засобам боротьби регулятора з такими емітентами - зупинці обігу цінних паперів і похідних, скасування реєстрації випусків цінних паперів і можливості судового звернення в разі, якщо емітент не здійснив заходи щодо виправлення ситуації.

Серед інших планованих вимог до емітента - наявність в структурі особи, яка відповідає за бухгалтерський облік, або служби, яка здійснює таку діяльність на підприємстві. Крім того, НКЦПФР має право здійснювати перевірку достовірності відомостей, які містяться в документах, наданих для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, а також вимагати додаткові документи, необхідні для перевірки даних, які надаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів. Варто зазначити, що згідно з проектом закону, регулятор матиме право вимагати проведення додаткової аудиторської перевірки та незалежної оцінки майна, у разі виникнення сумнівів щодо правдивості наданої інформації. Також, з прийняттям закону, надавати забезпечення за випуском облігацій зможе тільки юридична особа, і цим особам необхідно буде розкривати інформацію про себе та свою діяльність в порядку та у терміни, встановлені для емітентів.

Даний законопроект вже узгоджений з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України та направлений до Кабінету міністрів для внесення до Верховної Ради.