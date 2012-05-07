Суд відмовив "Львівобленерго" у скасуванні приватизації "Вінницяобленерго"

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову ПАТ "Львівобленерго" до Фонду державного майна України (ФДМУ) про скасування результатів приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакета акцій "Вінницяобленерго".

Про це йдеться в постанові суду, оприлюдненій у державному реєстрі судових рішень.

Суд також відмовив у задоволенні інших позовних вимог "Львівобленерго", зокрема, про визнання протиправними дій ФДМУ щодо недопуску "Львівобленерго" до участі в цьому конкурсі.

Нагадаємо, ФДМУ в лютому ц.р. визнав ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго". Реалізаційна ціна держпакета 50% "Вінницяобленерго" склала 176 млн 200 тис. грн (при його стартовій ціні 167 млн 650 тис. грн).

До участі в конкурсі з продажу 50% "Вінницяобленерго" ФДМУ спочатку було допущено три компанії - ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". Проте пізніше Фонд держмайна переглянув своє попереднє рішення й відмовився допустити до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ "Вінницяобленерго" одного з раніше допущених учасників – ПАТ "Львівобленерго".

Представники "Львівобленерго" після цього заявили, що компанія має намір звернутися до суду з вимогою визнати результати конкурсу недійсними.

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