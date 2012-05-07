Індекс Української біржі впав на 2,83%, індекс ПФТС - на 2,14%
19:24, 07 травня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 7 травня, впав на 2,83% - до 1311,18 пункту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 115 700 000 грн, з них на фондовому ринку - 31,6 млн грн, на терміновому ринку - 84 млн грн.
Лідерами зниження на Українській біржі стали акції Єнакіївського метзаводу (знизилися на 5,50%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів 7 травня знизився на 2,14% - до 509,58 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 85 млн грн, при цьому на державні облігації припало 84,6 млн грн.
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