Індекс Української біржі впав на 2,83%, індекс ПФТС - на 2,14%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 7 травня, впав на 2,83% - до 1311,18 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 115 700 000 грн, з них на фондовому ринку - 31,6 млн грн, на терміновому ринку - 84 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції Єнакіївського метзаводу (знизилися на 5,50%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 7 травня знизився на 2,14% - до 509,58 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 85 млн грн, при цьому на державні облігації припало 84,6 млн грн.