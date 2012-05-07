Сoal Energy та IMC розмістять облігації на ВФБ у 2012 році

Варшава. Дві українські компанії - вуглевидобувна Сoal Energy і сільськогосподарська Industrial milk company (IMC) мають намір найближчим часом розмістити облігації на майданчику Сatalyst Варшавської фондової біржі (ВФБ).

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив голова ВФБ Людвік Соболевський.

"Такі у нас, можна сказати, є підтверджені дані", - зазначив він.

Л.Соболевський не назвав точний обсяг планованої емісії, не виключивши, що вона може скласти близько 50 млн доларів для кожної з компаній.

"Вони вже повинні були це зробити, думаю, що вони очікують кращого моменту (на ринку)", - додав глава біржі, коментуючи терміни розміщення.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня заступник директора департаменту з розвитку ВФБ Роберт Квятковський повідомляв про плановане розміщення облігацій однієї з української компаній на Сatalyst на суму близько 50 млн доларів.

Довідка УНІАН. Сoal Energy і IMC, які дебютували на Варшавському фондовому майданчику минулого року, отримали за продаж своїх 25% пакетів близько 80 і майже 30 млн доларів відповідно.