Фондові майданчики АТР відкрилися зростанням після вчорашнього падіння

Фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) відкрили торги вівторка, 8 травня, зростанням основних індексів, коригуючи обвал, що стався напередодні через новини з Європи.

Японський Nikkei 225 підвищився на 0,76% - до 9188,30 пункту.

Південнокорейський KOSPI додав 0,46%, склавши 1965, 51 пункту.

Австралійський індекс S & P / ASX 200, в свою чергу, підріс на 0,54%, склавши 4324,70 пункту.

Напередодні деякі індекси АТР і, в тому числі Nikkei 225, впали більш ніж на 2%.

Тоді експерти заявляли, що перемога соціаліста Франсуа Олланда на президентських виборах у Франції може означати перегляд системи заходів жорсткої економії в Європі, ряд країн яких і, перш за все Греція, переживають глибоку бюджетну та боргову кризу.

У той же час, правоцентристська партія "Нова демократія", що перемогла на парламентських виборах в Греції, відмовилася від формування уряду країни, оскільки не змогла створити коаліцію.

Трейдери побоювалися затягнення політичної кризи в Греції, що спричинить подальше погіршення економічної ситуації в країні.

Nikkei 225 (Nikkei 225 Stock Average) - основний індекс Токійської фондової біржі, що обчислюється як проста середня арифметична ціна акцій 225 найбільш активних компаній першої секції біржі.

KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) - основний індекс фондової біржі Сеула, розрахунок якого включає в себе всі компанії, чиї акції торгуються на біржі.

S & P / ASX 200 - головний фондовий індекс Сіднейської біржі, який складається з акцій 200 найбільш активних на майданчику компаній, передає РІА "Новини".