Глава Варшавської біржі прогнозує труднощі з IPO нових сільгоспкомпаній з України

Варшава. Глава Варшавської фондової біржі Людвік Соболевський прогнозує труднощі з проведенням первинного розміщення акцій на польському майданчику нових сільськогосподарських компаній з України, пояснюючи це "втомою" низки інституційних інвесторів від українських компаній цього сектора.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав на зустрічі із зарубіжними журналістами у Варшаві.

"На жаль, жодна агропромислова компанія (з України) не буде добре сприйнята нашими інвесторами", - відзначив Л.Соболевський, зауваживши, що він "фундаментально" не згоден з такою оцінкою.

За його словами, важко буде продати акції у Варшаві також компаніям фінансового сектора і девелоперів.

Глава ВФБ назвав "можливим" IPO п'яти компаній з України у поточному році, додавши кореспондентові УНІАН, що з урахуванням приватних розміщень на альтернативному ринку NewConnect їх може бути десять.

"Думаю, що це пік можливостей, якщо говорити про 2012 рік", - сказав Л.Соболевський, відмітивши, що активність інвесторів гірша, ніж у 2011 р.

Він також зауважив, що компанії з України можуть залучити у рамках IPO у Варшаві від декількох десятків до декількох сотень мільйонів злотих (1 USD = 3,2 PLN), що підтверджує досвід українських компаній, які вже дебютують на польському ринку.

Заступник директора департаменту з розвитку ВФБ Роберт Квятковський назвав можливим продаж акцій українських компаній до проведення запланованих на жовтень парламентських виборів в Україні.

"Це (вибори) чинник ризику, але якщо проект хороший, інвестори його куплять (не чекаючи результатів)", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулого року первинне розміщення акцій на ВФБ провели 5 компаній з України і ще одна провела приватне розміщення на NewConnect після трьох IPO в 2010 році.

Вісім з одинадцяти українських компаній, які котируються на ВФБ, представляють агросектор.

Першою компанією, яка розмістила акції на ВФБ, стала "Астарта" - у 2006 році, за нею в 2007 послідував "Кернел", який минулого року ввійшов до списку "блакитних фішок" польського ринку.

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