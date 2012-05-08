Вартість українських компаній за рік знизилася приблизно на 20% - представник ВФБ

Вартість українських компаній за останній рік знизилася приблизно на 20%.

Про це повідомив УНІАН заступник директора департаменту Варшавської фондової біржі (ВФБ) Роберт Квятковський.

"Якщо взяти як абсолютну величину вартість якоїсь української компанії на рівні, наприклад, 100 дол., то тепер таку компанію можна придбати вже за 80-85 дол.", - відзначив він.

Водночас, за його словами, таке зниження не є чимось особливим і лише повторює те, що сьогодні в світі існує тренд зниження вартості активів. "Ризики підвищуються, настрій у інвесторів сьогодні не зовсім хороший", - додав він.

Також, за словами Р.Квятковського, низка інвесторів налаштовані й сьогодні ризикувати заради дешевшої ціни компаній. "Компанії й сьогодні можна розміщувати успішно, хіба що трохи дешевше, ніж рік тому", - відзначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Глава Варшавської біржі прогнозує труднощі з IPO нових сільгоспкомпаній з України

Сoal Energy та IMC розмістять облігації на ВФБ у 2012 році