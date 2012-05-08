Акціонери Одеського припортового заводу змінили членів наглядової ради

Акціонери ВАТ «Одеський припортовий завод» на зборах, що відбулися 26 квітня, змінили 4 з 5 членів наглядової ради, йдеться в повідомленні заводу.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, припинено повноваження голови Наглядової ради, в. о. голови ФДМУ Дмитра Парфененка та членів Наглядової ради: директора Департаменту хімічної промисловості Міністерства промислової політики України Володимира Мєшкова, директора Національного парку "Нижньодністровський" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Віталія Примака, помічника заступника Голови Фонду державного майна України Миколи Колотуші.

Замість них членами Наглядової ради териіном на три роки обрані: заступник голови Фонду державного майна України Ігор Миронюк, начальник управління ФДМУ Євгена Асташев, головний спеціаліст ФДМУ Тетяна Гічкіна і радник Голови ФДМУ Вікторія Ніколаєнко.

Також, членом наглядової ради було переобрано заступника директора ВАТ «ОПЗ» з соціальних і зовнішньоекономічних питань Степана Кімінчіджі.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня голова Фонду державного майна Олександр Рябченко повідомив, що оціночна вартість майнового комплексу Одеського припортового заводу разом з цехом з перевалки аміаку складає 5-7 млрд грн. Також він зазначив, що за сьогоднішніх цін на газ робота даного підприємства є збитковою.

О.Рябченко також повідомив, що поки точно не може сказати, коли буде виставлений на продаж держпакет акцій ОПЗ, оскільки дане рішення має прийняти Кабінет Міністрів України.

Довідка УНІАН. ВАТ "Одеський припортовий завод" (м. Южне, Одеська обл.) - Другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження та перевантаження аміаку.

ВАТ "Одеський припортовий завод" закінчило 2011 рік з чистим прибутком 336,133 млн грн проти 87,16 млн грн збитку роком раніше.

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