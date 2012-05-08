Інвестори будуть пильно стежити за розвитком подій у Греції - експерти

Інвестори будуть пильно стежити за подальшим розвитком подій у Греції.

Такий прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ».

За словами аналітиків, невизначеність, пов'язана з виборами в Греції, призвела в понеділок, 7 травня, до падіння фондового індексу цієї країни на 6,7%. Швидше за все, політичні партії будуть не в змозі сформувати уряд, і нові парламентські вибори неминучі. Оскільки вибори у Франції означають менш жорсткі бюджетні заходи, акції цієї країни, а також Іспанії та Італії зросли 7 травня більш ніж на 2%. В цілому, індекс Stoxx-600 в понеділок додав 0,7%, S & P 500 не змінився.

З важливої макростатистики сьогодні аналітики відзначають індекс промвиробництва Німеччини за березень, в США - споживчі настрої.

Як підкреслюють аналітики, український індекс UX в понеділок зафіксував найгірше падіння з початку лютого. Зниження було настільки сильним, що UX пробило березневий мінімум у 1320 пункту. Лідером падіння став Єнакіївський метзавод (-5,5%). На дивідендах зріс лише Харцизький трубний завод (+4,1%).

Аналітики також відзначають, що, згідно з Укрстатом, інфляція в квітні склала 0% м/м та 0,6% г/г. За прогнозами «АРТ КАПІТАЛ», в травні буде зафіксована дефляція. Дані показники дозволять НБУ і надалі проводити політику пом'якшення процентних ставок, що повинно позитивно позначитися на економіці і ринку акцій.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 7 травня, впав на 2,83% - до 1311,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 115,7 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 2,14% - до 509,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 85 млн грн.

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