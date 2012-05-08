Milkiland планує витратити до 50 млн євро на придбання нових компаній

Найбільший виробник молочної продукції - компанія Milkiland планує витратити до 50 млн євро на придбання нових активів з виробництва сиру, повідомив УНІАН керівник служби зв'язків з інвесторами Milkiland Сергій Трифонов.

За його словами, дані придбання можуть бути як у Польщі, Білорусі, Росії, так і в Україні.

При цьому С.Трифонов зазначив, що проблемним для придбання активів в Україні є фактор високих цін на молоко. "Необхідною умовою придбання для нас нових активів є ціна на сировину", - підкреслив він.

С.Трифонов також повідомив, що для можливих придбань нових активів компанія буде залучати кошти вже відкритих для неї банківських кредитних ліній.

Довідка УНІАН. "Мілкіленд" - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках СНД.

В Україні компанії належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, у тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються по всій країні під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

У Росії "Мілкіленд" виробляє свіжі молочні продукти на московському ВАТ «Останкінський молочний комбінат» та реалізує продукцію під брендами «Добряна» і «Останкінська».

Акції Milkiland N.V. з 6 грудня 2010 року торги на Варшавській фондовій біржі.

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