Мінфін сьогодні продав ОВДП на 974 млн грн

Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 974 млн грн, що в 9,7 рази більше, ніж за результатами попереднього аукціону, який відбувся 3 травня ц.р. (100,61 млн грн), йдеться в повідомленні Мінфіну.

Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 12 місяців - 308,98 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 14% річних; номінованих у валюті ОВДП терміном обігу 1,7 року (566 днів) - 19,9 млн дол, середньозважений рівень прибутковості склав 9,3% річних, облігацій терміном обігу 5 років - 505,53 млн грн. під 14,3%.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-березні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на суму 16,64 млрд грн, 534,42 млн дол. і 205,21 млн євро.