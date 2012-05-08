Індекс Української біржі впав нижче 1300 пунктів, ПФТС - нижче 500

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 8 травня, впав на 2,71% - до 1275,61 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 155,6 млн грн, із них на фондовому ринку - 42,8 млн грн, на терміновому ринку - 112,7 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу (-5,89%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 8 травня знизився на 2,29% - до 497,88 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 139,6 млн грн, із них на державні облігації припало 139 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 7 травня, впав на 2,83% - до 1311,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 115,7 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 2,14% - до 509,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 85 млн грн.