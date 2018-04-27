"Лівий марш" єврозоною загрожує новими потрясіннями в Україні

Єврозона, яка останнім часом є головним порушником спокою на світових торговельних майданчиках, готує нові потрясіння для глобальної економіки. Вони пов'язані з підсумками президентських і парламентських виборів у Франції та Греції. Першу з двох країн очікує жорстке коригування курсу розвитку. Новообраний президент-соціаліст Франсуа Олланд, перемога якого була очікуваною, категорично проти жорсткої економії бюджету, виступає за збільшення витрат державних коштів та податків (11 років очолював Соцпартію Франції, на минулих президентських виборах соціалістів представляла Сеголен Руайяль, колишня дружина Олланда, яка програла Ніколя Саркозі). Тобто, яскравому «послідовникові» революції 1789 року хочеться повернути принципи більш ніж 200-річної давності. Мабуть, його заяви щодо збільшення соціальних гарантій і зіграли основну роль у виборі електорату.

Під час президентської гонки Олланд не раз підкреслював, що в разі обрання його главою держави на наступний же день він запропонує переглянути умови європейського договору про бюджетну стабільність, ввести податок на фінансові транзакції і фінансувати держпроекти за рахунок ресурсів Європейського банку інвестицій та Європейського структурного фонду, а також випустити єврооблігації для забезпечення інфраструктурних проектів. Ці ідеї можуть перекроїти економіку Євросоюзу. Бентежить тільки те, що згадана Олландом фіскальна угода була підписана 2 березня лідерами 25 країн-членів ЄС (з 27, відмовилися підписувати документ Чехія і Великобританія). Вона передбачає чіткі вимоги до розміру дефіциту бюджету, застосування механізмів балансування бюджетів, введення санкцій у разі невиконання умов угоди. А приймали її тільки з однією метою - не допустити дефолту низки країн єврозони, які переживають глибоку економічну кризу, що могло призвести до розпаду союзу. На пропозиції нового президента Франції вже різко відповіла Німеччина. Спікер Федерального канцлера Штеффен Зайберт виключив будь-яку можливість перегляду бюджетного пакту. Він також висловився щодо ініціативи Олланда про необхідність забезпечення зростання економіки. «Німеччина не хоче зростання за рахунок дефіциту, а тільки зростання - за рахунок структурних реформ», - сказав Зайберт.

Таким чином, конфлікт назріває. І посилити його може Греція. Там парламентські вибори "провалили" дві основні партії, що виступають за заходи жорсткої економії, на яких наполягав ЄС і МВФ. Перемогу здобув опозиційний Загальногрецький соціалістичний рух (ПАСОК). Вперше в грецький парламент пройшла неонацистська партія. Тепер питання в тому, чи зможуть «герої дня» створити коаліцію? А якщо так, то цілком зрозуміле побоювання інвесторів, що економічна криза в Греції, яка й так балансує на лезі дефолту, може поглибитися.

Ринок відреагував на дві виборчі події миттєво. Уже зранку на азіатських біржах відновилося падіння євро і знизилися фондові індекси. На валютному ринку в Сіднеї курс євро впав і коливався в діапазоні від 103 до 103,5 ієни. Японський індекс ділової активності Nikkei впав на 2,6%. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту в Нью-Йорку опустилася до 96,62 дол. Зниження індексів спостерігалося на біржі Парижа, а падіння на майданчику Афін досягло 8%.

Якщо відкинути політичні моменти, то чисто економічно хочеться знати, а що чекає європейську економіку і Україну в тому числі?

Експерт міжнародного фінансового холдингу FIBO Group Ерік Найман вважає, що «найбільший ризик для єврозони і в цілому світової економіки після приходу до влади Олланда - розбіжності між Німеччиною та Францією в частині майбутнього об'єднання фіскальної і бюджетної політик всіх країн єврозони, без чого її економіка буде залишатися нестабільною з постійною загрозою розпаду або напіврозпаду (на сильні і слабкі регіони)».

Як зазначає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, «структурні реформи, запропоновані Олландом, не зможуть пройти настільки легко, наскільки про них було заявлено. Наміри могли бути частиною його виборчої програми. Позиції нового президента Франції поки не такі сильні, як інших керівників країн єврозони, тому переконати їх у короткі терміни в необхідності заявлених реформ буде вкрай непросто».

Експерт вважає, що для України, з економічної точки зору, нестабільне становище в єврозоні, звичайно, не несе нічого хорошого. Частка нашого експорту до Європи становить 29,2%, якщо така ситуація в ЄС посилиться, то це призведе до зниження українських поставок у даний регіон. «А турбулентність на світових фінансових ринках, яка спостерігається останнім часом, буде стримувати Україну та її приватний сектор від виходу на зовнішні ринки. Це в кінцевому підсумку скоротить приплив валюти до країни. Тим не менше, більшість експертів схиляється до того, що позиції Олланда з часом будуть трохи скориговані на менш радикальні, особливо під впливом Німеччини».

Івченко також підкреслює, що на ситуацію в єврозоні і, відповідно, в Україні можуть негативно вплинути вибори в Греції. «Поки спроби створити коаліцію провалилися. Це ставить під сумнів отримання Афінами чергової порції кредиту від ЄС і МВФ у розмірі 5 млрд. євро, яке заплановано на травень. Більше того, існує ймовірність, що новий уряд перегляне програму скорочення витрат, прийняту попереднім Кабміном. У цьому випадку боргова криза в єврозоні знову почне набирати обертів. Між тим, досвід показує, що греки з часом знаходять внутрішній компроміс, і готові йти на певні жертви для отримання фінансової допомоги. Ми продовжуємо дотримуватися поміркованого оптимізму щодо економічної ситуації в цій країні і процесу бюджетного вирівнювання. За нашими оцінками, ситуація в цій країні до кінця поточного року в бюджетній сфері покращиться, що підтримає загальний економічний фон в єврозоні. Для України це також буде позитивом», - зазначив експерт.

На думку Олександра Охріменка, президента Українського аналітичного центру, «швидше за все «проекти» Олланда так і залишаться «проектами». Як правило, політичні заяви кандидата в президенти дуже сильно відрізняються від дій уже президента. Але головне, Олланду доведеться підлаштовуватися під Меркель. На сьогодні Франція не може самостійно диктувати умови ЄС, вона буде зобов'язана погоджувати свої дії з Німеччиною. Швидше за все, плани Олланда будуть істотно підкориговані в бік посилення монетарної політики. Навряд чи Німеччина захоче істотного монетарного пом'якшення, для її економіки це невигідно, вона буде блокувати всі ініціативи Франції, спрямовані на розкручування інфляційної спіралі. Можливо, Олланд зрозуміє, що ідея безмежного державного фінансування економіки ЄС більше відноситься не до соціалістичної риторики, а до троцькістської ідеї».

Як відзначає Охріменко, вибори в Греції «свідчать, що електорат там явно «полівів». Тому вибори тільки внесуть хаос у політичне життя країни. Жодна з партій не зможе сформувати уряд без коаліції, а коаліція в Греції - дуже складна проблема. У зв'язку з цим існує велика ймовірність, що скоро вибори повторяться. Ринок єврозони вже втомився від Афін, тому навіть найрізкіші політичні події в країні не здатні радикально вплинути на курс європейської валюти, як в принципі і «перепалка» Франції та Німеччини. Курс євро продовжить залишатися на рівні 1,3 дол., і істотних відхилень не передбачається».

В Україні, за словами Охріменка, курс грн/євро є прямим відображенням фіксованого курсу грн/дол. Поки НБУ буде утримувати його стабільним - в межах 8 грн. за долар - євро не буде значно відхилятися від позначки 10,4 грн. Якщо ж курс регулятор не зможе утримати, що цілком можливо вже після українських парламентських виборів, то євро злетить.

Нана Чорна (УНІАН)

P.S. І ще трохи про політику, яка все жорсткіше "відіграється" на економіці. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що програш на президентських виборах у Франції Ніколя Саркозі є досить поганою новиною для екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. На його думку, Саркозі симпатизував Тимошенко і активно представляв її інтереси в Європі, а тепер деякі лобістські можливості для Тимошенко в Європі втрачені. При цьому, за словами Карасьова, перемога соціаліста Франсуа Олланда симетрично непогана новина для Віктора Януковича - саме цей виграш може покласти початок перезавантаженню всієї європейської еліти, з якою у Януковича зіпсовані відносини. Може, тому Янукович привітав Олланда з обранням на пост Президента Франції і відразу ж запросив його до України?..

Тут варто згадати ще одні вибори - в Росії. Керівник соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко вважає, що Президент Росії Володимир Путін, інавгурація якого відбулася 7 травня, має намір "завдати сильного удару" по особистості Віктора Януковича і його амбіціям. "Я боюся, що нам... несподівано скажуть, що підписаний принизливий пакет кабальних угод, який буде компенсацією тимчасової відсутності України в Митному союзі", - сказав експерт.

То чим же європейські та російські вибори закінчаться для України? Поживемо, побачимо...