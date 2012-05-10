Варшавська біржа готова конкурувати за IPO українських компаній з Москвою - глава ВФБ

Варшава. Варшавська фондова біржа вважає себе конкурентоспроможним майданчиком для проведення первинних розміщень акцій компаній з України порівняно з об'єднаною наприкінці минулого року російською біржею ММВБ-РТС, яка оголосила про намір стати центром залучення капіталу в країнах СНД.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав глава ВФБ Людвік Собольовський на зустрічі з іноземними журналістами у Варшаві, яка пройшла в рамках підготовки запланованого на кінець травня другого Central and Eastern Europe IPO summit.

Л.Собольовський сказав, що Варшавська біржа знає про плани Московської біржі боротися за ринок IPO, відзначивши, що польський майданчик за останні роки заробив хорошу репутацію серед українських компаній.

"Звичайно, це серйозна альтернатива і конкурент для нас, але нам вже вдавалося успішно конкурувати навіть з біржами LSE, NYSE, Deutsche Boerse", - відзначив голова ВФБ.

Він повідомив, що найближчим часом у Варшаві проведе дебют перша компанія з Румунії, яка детально аналізувала можливості розміщення на інших майданчиках, зокрема, на найбільших у світі і російському, проте у результаті обрала польську біржу.

Л.Собольовський також відзначив, що ВФБ розраховує на те, що може стати майданчиком для залучення капіталу для російських компаній. "Наша мета - це компанії середнього розміру з Росії", - сказав він.

Він додав, що Варшавська біржа залишається найбільшим фондовим майданчиком у регіоні країн Центральної і Східної Європи.

Як повідомляв УНІАН, минулого року первинне розміщення акцій на ВФБ провели 5 компаній з України, і ще одна провела приватне розміщення на NewConnect після трьох IPO у 2010 році. Першою компанією, яка розмістила акції на ВФБ ,стала "Астарта" - в 2006 році, слідом за нею у 2007 р. був "Кернел", який минулого року увійшов до списку "блакитних фішок" польського ринку.

Довідка УНІАН. На головному майданчику створеної польською владою у 1991 році Варшавської біржі на початок травня котирувалися папери більш як 430 компаній, зокрема, 40 закордонних.

За даними Федерації європейських фондових бірж (FESE), у першому кварталі 2012 року капіталізація компаній на ВФБ становила 125 млрд євро, тоді як на другій найбільшій в регіоні біржі у Відні - близько 74 млрд євро, а частка Варшавського ринку акцій в обігу паперами на всіх біржах регіону становила більш як 50%.

За даними PwC, за перші три місяці року дебюти у Варшаві провели 25 компаній, що стало найвищим показником в Європі (на біржах LSE Group - 16).