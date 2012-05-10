На біржах Європи триває падіння акцій на тлі ситуації в Греції

На торгах у середу, 9 травня, європейські фондові індекси продовжили падіння на тлі ситуації в Греції.

На закритті торгів німецький DAX підвищився на 0,47% - до 6475,31 пункту. Британський FTSE 100 впав на 0,44%, досягнувши 5530,05 пункту. Французький CAC 40 втратив 0,2% і зупинився на позначці 3118,65 пункту.

Після проведення 6 травня парламентських виборів в Греції коаліційний уряд в країні так і не було сформовано. Це викликає побоювання щодо спроможності країни виконувати свої зобов'язання перед кредиторами та інвесторами, повідомляє Bloomberg.

Крім того, на ринках загострилися побоювання щодо стабільності банківського сектору Іспанії, в результаті чого прибутковість десятирічних боргових цінних паперів країни досягла психологічно важливої ​​позначки 6%.

У той же час підтримати основний індекс фондової біржі Німеччини допомогли макроекономічні та корпоративні новини країни. Зокрема, в середу стало відомо, що профіцит зовнішньоторговельного балансу Німеччини в березні 2012 року склав 17,4 мільярда євро проти профіциту 14,9 мільярда євро в лютому. При цьому аналітики чекали значення показника на рівні 14,3 мільярда євро.