IPO українських компаній на ВФБ найбільше заважає курсовий ризик і вибори - учасник ринку

Варшава. Інвестори, які купують папери на Варшавській фондовій біржі, вважають найбільшим ризиком під час купівлі акцій українських компаній очікувану девальвацію української гривні, а також політичну ситуацію в країні у зв'язку із запланованими на жовтень виборами до Верховної Ради.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив директор брокерської компанії ING Securities SA Анджей Ольшевський у Варшаві на зустрічі, організованій для закордонних журналістів у рамках підготовки другого Central and Eastern Europe IPO summit.

"З того, що ми чуємо від інвесторів, - це занепокоєння з приводу виборів, але в першу чергу курс", - сказав він, зауваживши, що зараз ніхто не береться прогнозувати, наскільки глибокою буде девальвація гривні.

Співрозмовник агентства назвав нереальним розміщення акцій десяти компаній з України цього року, пояснивши свою думку також складною ситуацією на ринку.

За його словами, шанси на успішний продаж акцій мають компанії, що працюють на кінцевого споживача, згадавши успішне IPO українського виробника яєць компанії Ovostar минулого року.

"Все, що пов'язано зі споживчими продуктами", - описав А.Ольшевський найцікавіші для інвесторів компанії.

Він також зауважив, що важко буде продати папери сільськогосподарським компаніям з України через те, що вже є досить багато таких на ВФБ, і інвестори більше схильні купувати акції фірм, які вже котируються, ніж нових.

Однак, А.Ольшевський не виключив, що нові компанії можуть продати свої папери, якщо запропонують близько 20% дисконту.

Співрозмовник агентства зазначив, що для успішного продажу, крім сильних "фундаментів" компанії, необхідна «цікава й інша історія».

"Якщо у когось буде хороша історія, то 200, 300 і навіть 500 млн злотих знайдеться", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, глава ВФБ Людвік Соболевський прогнозує в поточному році дебюти 5-10 компаній з України після шести минулого року (в тому, числі одна на альтернативному майданчику NewConnect) і трьох IPO в 2010 році.

Довідка УНІАН. На головному майданчику створеної польською владою у 1991 році Варшавській біржі на початок травня котирувалися папери понад 430 компаній, в тому числі, 40 закордонних.

З 11 українських компаній, які продали акції у Варшаві в 2006-2011 роках, вісім представляють агросектор.

10 компаній котируються на головному ринку.

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