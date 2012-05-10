ВФБ у першому кварталі скоротила прибуток на 13%

Варшавська фондова біржа у першому кварталі поточного року одержала 10,5 млн. доларів чистого прибутку, що на 13,2% менше, ніж за перші три місяці минулого року.

Згідно з повідомленням ВФБ, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, доходи компанії у січні-березні в річному виразі скоротилися на 7,5%, до майже 20 млн. доларів.

Компанія, що належить польській державі, пояснила падіння доходу скороченням обігу акцій на своєму майданчику на 12,6% і обігу ринку похідних інструментів на 30,9%.

Обіг акцій, який є головним джерелом доходів ВФБ, у першому кварталі становив 18,5 млрд доларів після 21,2 млрд за перші три місяці минулого року.

Глава ВФБ Людвік Соболевський сказав на прес-конференції у четвер, що керівництво компанії задоволене результатами першого кварталу, які підтверджують правильність вибраної стратегії.

«Скрізь (ринок) падає, у нас менше, ніж в інших», — сказав він, відзначивши, що цього вдалося досягти, зокрема, завдяки купівлі біржею минулого року енергетичної біржі.

Він сказав, що доходи від її діяльності, які були включені до консолідованої звітності, з березня поточного року становили 10% усіх доходів першого кварталу ВФБ.

За даними біржі, за перші три місяці 46% її доходів становили оплати, пов'язані з обігом ринку акцій, 15% - від продажу інформації, 11% - від похідних інструментів.

Решта доходів, окрім енергетичної біржі, компанія одержала від обслуговування емітентів (8%), ринку облігацій (6%) та з інших джерел (3%).

Чистий прибуток і доходи у порівнянні з четвертим кварталом минулого року зросли на 36,6% і 5% відповідно.

Довідка УНІАН. Минулого року Варшавська біржа збільшила чистий прибуток на близько 40%, до 41,9 млн. доларів (за поточним курсом 1USD=3,2PLN) при доходах 84,3 млн. доларів.

Капіталізація компанії на останньому закритті становила близько 500 млн. доларів.

За даними Федерації європейських фондових бірж (FESE), у першому кварталі цього року обіг акцій на Варшавській біржі становив 54% обігу на всіх біржах регіону Центральної та Східної Європи. Друге місце зайняла біржа у Відні з часткою 24%.

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